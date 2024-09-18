Под Белгородом дрон атаковал служебный автобус

В городе Шебекино Белгородской области служебный автобус был атакован дроном.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атаки были ранены четыре мирных жителя.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал глава области в своём Telegram-канале.

Также мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи.

«После оказания первой медицинской помощи они будут переведены в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил Гладков.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее в Минобороны России сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника.

Также губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что в Торопце проводится частичная эвакуация населения.