Семимесячный малыш захлебнулся в ванне, когда мать отлучилась

Семимесячный мальчик умер во время купания в ванне в городе Бокситогорске в Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, малыш захлебнулся, когда его 18-летняя мать ненадолго отлучилась.

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В момент трагедии 21-летний отец ребенка находился на работе. Обнаружив сына в воде в перевернутом положении, девушка вызвала скорую, однако у нее не получилось дозвониться до диспетчерской службы. Она также безуспешно попыталась реанимировать малыша своими силами.

Мать ребенка связалась с супругом, который тут же приехал с работы. Вместе они отвезли сына в местную больницу. На тот момент малыш находился в состоянии клинической смерти, врачи смогли лишь констатировать его смерть.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Дагестане, там двухлетний мальчик утонул, упав в самодельный бассейн. В момент трагедии его родители занимались домашними делами: отец работал в саду, а мать убиралась в доме. Малыш самостоятельно вышел во двор и забрался на бортик бассейна.

До этого в городе Приозерске Ленинградской области двухлетний мальчик погиб, захлебнувшись во время купания в ванночке. Как утверждает мать ребенка, она отвлекалась на телефонный звонок и вышла в подъезд.