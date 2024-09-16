Что известно о нападении на школу в Челябинске

Ученик одной из школ Челябинска 16 сентября напал на других школьников и учителя с молотком. О количестве пострадавших, деталях нападения и расследовании - читайте в материале «Рамблера».

Обстоятельства нападения и пострадавшие

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что нападение произошло в челябинской школе номер 68. В прокуратуре Челябинской области сообщили, что речь идет о коррекционной школе. Прокуроры опубликовали фотографии из кабинета, где было совершено нападение. Судя по надписям на доске, шел урок английского языка. Источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что у школьника были с собой молоток, нож и пистолет.

В Минздраве региона РИА Новости рассказали о четырех пострадавших - трех 13-летних подростках (две девочки и мальчик) и одном преподавателе. Все они госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

В челябинском управлении Следственного комитета (СК) РФ заявили, что нападавший - 13-летний ученик - нанес своим сверстникам и учителю травмы «различными предметами». В СК подчеркнули, что количество пострадавших уточняется. Следователи возбудили уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

В управлении МВД по Челябинской области сообщили, что ученика, устроившего нападение, задержали сотрудники Росгвардии.

Реакция

Текслер подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил, что в разбирательствах участвуют глава города и уполномоченная по правам ребенка Евгения Майорова. В беседе с ТАСС Майорова заявила, что ученики коррекционной школы «требуют дополнительного внимания». По ее словам, в челябинских школах теперь будут выявлять агрессивное поведение детей, в том числе через мониторинг соцсетей. Губернатор региона поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», - заявил Текслер.

Прокуратура также начала проверку из-за нападения. Прокуроры проверят, как в школе исполнялись законы об образовании и обеспечении безопасных условий для учащихся и педагогов.