Пострадавшую при нападении на школу в Челябинске девочку введут в кому

Пострадавшую при нападении на школу в Челябинске девочку введут в медикаментозную кому. Об этом со ссылкой на маму девочки пишут «Известия».

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что в школе № 68 один из учеников напал на школьников и педагогов с молотком. По данным СМИ, нападение совершил 13-летний ученик коррекционной школы, одну из пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

По словам матери пострадавшей школьницы, врачи проводят операцию. При этом она отметила, что напавший на детей подросток учился с ними в одном классе и раньше лежал в психиатрической больнице, пишет газета.

В региональном Минздраве уточнили РИА Новости, что в результате нападения пострадали трое подростков 13 лет, две девочки и мальчик, и один взрослый преподаватель.

«После оказания первой медицинской помощи были госпитализированы, на данный момент их состояние стабильно. Медики продолжают оказывать всю необходимую помощь», - заявили в ведомстве.

Губернатор региона в свою очередь заметил, что взял ситуацию под личный контроль и поручил провести проверки во всех образовательных организациях.