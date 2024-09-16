В ГУ МВД России по Челябинской области сообщили о задержании ученика школы в Челябинске, напавшего на сверстников и педагогов на территории образовательного учреждения. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале ведомства.

В сообщении говорится, что в дежурную часть районного отдела полиции в 09:20 (07:20 мск) поступило сообщение, что ученик школы 2011 года рождения «причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю».

В настоящее время число пострадавших уточняют, заявили в ГУ МВД. Кроме того, подчеркивается, что персонал школы вызвал наряд Росгвардии, который задержал ученика.

Ученик описал момент нападения на школу в Челябинске

На месте происшествия работают сотрудники полиции и следственных органов для установления всех обстоятельств инцидента. Руководство областного полицейского главка поставило ситуацию на контроль.

Ранее сообщалось о нападении школьника на одноклассника и учителя в Казахстане. Оно было совершено в одной из школ Павлодара. Как уточнялось, госпитализация пострадавшим не потребовалась.