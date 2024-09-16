Экипаж застрявшего в Карском море «Академика Николая Страхова» эвакуируют

Членов экипажа и ученых, находящихся на застрявшем в Карском море научно-исследовательском судне (НИС) «Академик Николай Страхов», начали эвакуировать, сообщили в пресс-службе Института океанологии РАН. В скором времени к судну должен подойди корабль «Академик Мстислав Келдыш».

На 16 сентября запланирован подход НИС «Академик Мстислав Келдыш» к аварийному судну для снятия членов научной экспедиции и части экипажа, т.к. по правилам буксировки на борту остается только аварийная партия (минимальное количество экипажа), — говорится в сообщении.

Оставшиеся на борту люди будут ждать подхода буксира. Он оттащит «Академика Николая Страхова» в порт Архангельска. Ожидаемая дата прибытия буксира — 17 сентября. В настоящее время судно стоит на якоре в относительно безопасном месте рядом с берегом в районе Обской губы.

Службы отдела флота ИО РАН постоянно отслеживают прогноз погоды в районе стоянки аварийного судна для принятия экстренных мер в случае угрозы безопасности судна, — добавили в институте.

Ранее замдиректора по флоту, руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев заявил, что «Академик Николай Страхов» стал неуправляемым после остановки двигателя в Карском море. Судно ожидает помощи с 5 сентября.