Школьник напал с молотком на детей и педагогов в Челябинске

В школе номер 68 Челябинска один из учеников напал на других школьников и педагогов с молотком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По данным Текслера, в результате нападения пострадали несколько человек. Их госпитализировали, в каком состоянии находятся пострадавшие, не уточняется.

Губернатор региона подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль. Он сообщил, что в разбирательствах принимают участие глава города и уполномоченный по правам ребенка. Ведется следствие. Также губернатор поручил провести проверки во всех образовательных организациях.

«Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана», - написал Текслер.

Неназванный источник «Ура.ру» сообщил, что нападение совершил 13-летний ученик коррекционной школы. По словам собеседника агентства, одну из пострадавших школьниц госпитализировали в тяжелом состоянии. По данным Telegram-канала SHOT, пострадавших трое - две девочки и мальчик.

Ранее в Казахстане школьник напал с ножом на одноклассника и учителя. Нападение было совершено в одной из школ Павлодара. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.