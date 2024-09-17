Суд оставил в СИЗО фигуранта дела экс-замминистра Иванова

Басманный суд оставил в СИЗО предпринимателя Александра Фомина до 23 декабря. Он обвиняется в даче взятки бывшему замминистру обороны России Тимуру Иванову. Об этом сообщает РИА Новости.

© телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Уточняется, что заседание проходило в закрытом режиме, защита Фомина отказалась общаться с журналистами.

По версии следствия, Фомин, будучи в доверительных отношениях с Ивановым, освободил последнего от оплаты услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий.

Иванов был задержан в конце апреля этого года. По мнению следствия, он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятки при проведении подрядных работ для Минобороны.

Кроме Фомина и Иванова, по этому делу были также арестованы Сергей Бородин и Антон Филатов.