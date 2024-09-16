В Благовещенске осудили подростка за ложные сообщения о минировании школы

Сообщившего о ложном минировании школ Благовещенска подростка приговорили к обязательным работам на 80 часов.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.

«Суд признал подростка виновным в совершении преступления и назначил ему — 80 часов обязательных работ», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы 15-летнего подростка, который облил бензином сверстника и заживо сжёг его.