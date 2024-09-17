Гладков: два человека находятся в реанимации после обстрела ВСУ Белгорода

Два человека находятся в реанимации после вчерашнего обстрела ВСУ Белгорода, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Всего, по его словам, пострадали десять жителей. Семь из них находятся в больнице.

Гладков: во время обстрела Белгорода зафиксированы попадания в жилые помещения

Ранее поступала информация, что до 10 выросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела Белгорода.

Кроме того, при обстрелах ВСУ Сватово в ЛНР пострадали четыре человека.