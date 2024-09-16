Восемь мирных жителей пострадали после атаки ВСУ на Белгород

Одна из пострадавших находится в крайне тяжёлом состоянии, у других ранения средней тяжести.

Прямые попадания произошли в частный дом и 15 автомобилей, они загорелись, написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. Пожарные расчёты на месте ликвидировали открытое горение.

По словам Гладкова, во время обстрела жильцы одного из домов услышали сирену и укрылись в ванной комнате, поэтому никто не пострадал. Когда здание загорелось, соседи быстро разобрали завалы и помогли людям выбраться.