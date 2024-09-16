В Харькове сожгли машину с табличкой с оскорблением Путина

Активисты подполья "Дозор" сожгли в Харькове машину, на которой вместо номера висела табличка с оскорблением в адрес президента России Владимира Путина.

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Об этом ТАСС сообщили представители подполья "Дозор".

"Центр подполья "Дозор" сообщает, что данное транспортное средство было уничтожено в городе Харькове в день выявления. Подпольщики не смогли удержаться от наказания нацистских мразей", - сказал собеседник агентства, предоставив видео.

Активисты подполья регулярно в разных городах Украины уничтожают машины украинских военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата).