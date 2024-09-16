Объект критической инфраструктуры под Херсоном получил повреждения
Объект критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области получил повреждения.
Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Прокудин в соцсетях сообщил, что после взрывов повреждён «объект критической инфраструктуры» в регионе.
Ранее российские войска нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на ж/д.