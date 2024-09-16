Объект критической инфраструктуры под Херсоном получил повреждения

Объект критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области получил повреждения.

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Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Прокудин в соцсетях сообщил, что после взрывов повреждён «объект критической инфраструктуры» в регионе.

Ранее российские войска нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на ж/д.