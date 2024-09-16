$90.93-0.18100.80+0.41
Почта

Объект критической инфраструктуры под Херсоном получил повреждения

Объект критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области получил повреждения.

Объект критической инфраструктуры под Херсоном получил повреждения
© ГСЧС Украины

Об этом сообщил назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Прокудин в соцсетях сообщил, что после взрывов повреждён «объект критической инфраструктуры» в регионе.

Ранее российские войска нанесли удары по Киевской области и пригороду, в результате чего были поражены склады на ж/д.

Происшествия
Александр Прокудин
Сергей Лебедев
Киев
Херсон
Украина