Один из обвиняемых по делу «Крокуса» хотел сбежать за границу после теракта

Один из обвиняемых по делу о нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода планировал сбежать за границу из России сразу после теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

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В частности, в ходатайстве об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу следователя указано, что Юсуфзода разделяет радикальные течения ислама и идею необходимости вооруженной борьбы против лиц, не разделяющих его религиозные взгляды. Известно, что он хотел выехать из России сразу после совершения теракта.

Обвиняемому по делу "Крокуса" хотят помочь с квартирой для домашнего ареста

Следствие утверждает, что Юсуфзода помог исполнителям теракта оплатить квартиру, в которой они жили накануне совершения теракта.

Ранее сообщалось, что родственники Юсуфзоды заявили о готовности помочь ему с квартирой. Обвиняемый и его адвокат были против заключения его под стражу, поскольку мужчина имеет троих малолетних детей и мог находиться по месту жительства своих близких.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.