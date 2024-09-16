Родственники одного из обвиняемых по делу «Крокуса» хотят помочь ему с жильем

Родственники одного из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске готовы были предоставить ему квартиру в Москве для содержания под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда об аресте фигуранта дела.

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

В нем отмечается, что обвиняемый Якубджони Юсуфзода и его адвокат возразили против ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Это объяснили тем, что Юсуфзода имеет троих малолетних детей, а также готов проживать в Москве по месту жительства своих родственников.

У "Крокус сити холла" выстраивается очередь из желающих положить цветы в память о погибших

В середине августа суд продлил до 22 ноября арест Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Через несколько дней меру продлили Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Якубджони Юсуфзоде и Назримаду Лутфуллои.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе».