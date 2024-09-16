Стрельба произошла на детской площадке в Санкт-Петербурге

На детской площадке в Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в 44-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован, позже его отпустили домой. Как пишет 78.ru, мужчина получил ушиб и ссадины головы, а также открытый перелом фаланги пальца.

© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл в результате ссоры четырёх мужчин на личной почве.

«Сначала с улицы доносились маты и крики. После чего один из нападавших дважды выстрелил, предположительно, из пистолета Макарова. Тогда же они с товарищем скрылись», — говорится в публикации.

Полиция призвала не выходить из дома жителей Красноярска из-за мужчины, устроившего стрельбу около школы

В настоящее время уточняются обстоятельства происшествия.

Ранее в Приморье полиция задержала мужчину, стрелявшего в сторону детского сада.

Также СК предъявил обвинение мужчине, открывшему стрельбу по ресторану в Москве.