NYP: стрельбу рядом с Трампом открыл агент Секретной службы

Секретная служба США открыла огонь по человеку с оружием, который находился недалеко от кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на источники.

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По ее сведениям, сотрудник Секретной службы заметил подозрительного человека у гольф-клуба в Палм-Бич (штат Флорида) и после того, как увидел у него предмет, похожий на оружие, открыл огонь. Позднее подозреваемый был задержан местной полицией.

Как указывает издание, источники изначально сообщали о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом, однако по последней информации, единственным стрелявшим был агент Секретной службы.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщила, что власти США допускают версию, согласно которой Трамп мог стать целью покушения. Ранее на месте стрельбы, как заявил сын политика Дональд Трамп - младший, был обнаружен автомат АК-47, а подозреваемый задержан. Трамп, как уведомили в его штабе, находится в безопасности, он не пострадал.

Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в округе Батлер (штат Пенсильвания). В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге. Республиканец был легко ранен, у него оказалось задето ухо. Стрелявший - 20-летний американец Томас Мэттью Крукс - был ликвидирован сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет первых лиц государства, кандидатов в президенты и бывших лидеров. Федеральное бюро расследований подтвердило, что случившееся рассматривается как покушение на убийство.

В США рассказали о состоянии Трампа после стрельбы

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления президента на июньских дебатах с Трампом демократы все чаще стали призывать его отказаться от борьбы. 21 июля Байден принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом в президенты США от республиканцев выдвинут Трамп.