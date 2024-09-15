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На территории ЛНР за сутки зафиксировали 150 пожаров

Около 150 пожаров зафиксировано за сутки на территории Луганской Народной Республики, сообщает правительство ЛНР.

На территории ЛНР за сутки зафиксировали 150 пожаров
© РИА Новости

"150 пожаров зафиксировано за сутки на территории Республики по состоянию на 21:20, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР. На данный момент спасатели МЧС России ликвидируют 42 пожара", - говорится в Telegram-канале региональных властей.

Силы МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском муниципальных округах.

Как ранее сообщили ТАСС очевидцы, в Станично-Луганском муниципальном округе власти эвакуировали на автобусах жителей поселка Ольховое. Российские военнослужащие задействовали "Камазы" для эвакуации людей из горящего населенного пункта. По словам очевидцев, эпицентр пожара находится в центре Ольхового, огнем уничтожены десятки домов.

По словам главы Краснодонского МО Сергея Козенко, в округе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. "Только за сегодня, 15 сентября, на территории округа зафиксировано 11 очагов возгорания. Самая сложная ситуация сложилась в пгт Изварино, ликвидация пожара там продолжается непрерывно", - написал он в своем телеграм-канале. В "Росгранстрое" сообщили, что пожар в Изварино на административной границе с Ростовской областью не повлиял на работу автомобильного пункта пропуска "Донецк". 16 сентября в городе Краснодон начнет работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от огня.

В ЛНР с начала месяца не прекращаются ландшафтные пожары. 2 сентября в Антрацитовском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации, огонь затронул три населенных пункта. 4 сентября в ГУ МЧС по республике сообщили, что за сутки при пожарах в округе погибли четыре человека, огонь уничтожил более 40 жилых домов. 16 сентября, по данным регионального главка МЧС, в регионе ожидается пожароопасность 5-го класса.

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