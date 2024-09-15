На территории ЛНР за сутки зафиксировали 150 пожаров

Около 150 пожаров зафиксировано за сутки на территории Луганской Народной Республики, сообщает правительство ЛНР.

"150 пожаров зафиксировано за сутки на территории Республики по состоянию на 21:20, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР. На данный момент спасатели МЧС России ликвидируют 42 пожара", - говорится в Telegram-канале региональных властей.

Силы МЧС переведены на усиленный режим несения службы. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском муниципальных округах.

Как ранее сообщили ТАСС очевидцы, в Станично-Луганском муниципальном округе власти эвакуировали на автобусах жителей поселка Ольховое. Российские военнослужащие задействовали "Камазы" для эвакуации людей из горящего населенного пункта. По словам очевидцев, эпицентр пожара находится в центре Ольхового, огнем уничтожены десятки домов.

По словам главы Краснодонского МО Сергея Козенко, в округе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. "Только за сегодня, 15 сентября, на территории округа зафиксировано 11 очагов возгорания. Самая сложная ситуация сложилась в пгт Изварино, ликвидация пожара там продолжается непрерывно", - написал он в своем телеграм-канале. В "Росгранстрое" сообщили, что пожар в Изварино на административной границе с Ростовской областью не повлиял на работу автомобильного пункта пропуска "Донецк". 16 сентября в городе Краснодон начнет работать пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от огня.

В ЛНР с начала месяца не прекращаются ландшафтные пожары. 2 сентября в Антрацитовском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации, огонь затронул три населенных пункта. 4 сентября в ГУ МЧС по республике сообщили, что за сутки при пожарах в округе погибли четыре человека, огонь уничтожил более 40 жилых домов. 16 сентября, по данным регионального главка МЧС, в регионе ожидается пожароопасность 5-го класса.