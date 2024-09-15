На Европу обрушился шторм-убийца

Минимум семь человек стали жертвами шторма «Борис», который пришел в страны Центральной и Восточной Европы, сообщает CNN. По информации издания, ливни, наводнения и порывистый ветер фиксируются в Словакии, Венгрии, Чехии, Румынии и Австрии.

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Месячная норма осадков уже выпала в Братиславе, Праге и Вене. В Польше и Чехии реки вышли из берегов, в Германии ведут усиленную подготовку к возможному наводнению. Из-за шторма погиб один человек в Польше, пять — в Румынии, и один спасатель утонул в Австрии.

Вода течет по всему Крнову. По нашим оценкам, 70–80% города находится под водой. Вода почти достигла ратуши. Площадь на две трети затоплена, — сообщил заместитель мэра чешского города Мирослав Бинар.

Генеральный директор пожарно-спасательной службы Чехии Владимир Влчек уточнил, что с начала шторма в стране эвакуировали более 10,5 тысячи граждан. Премьер-министр Польши Дональд Туск также рассказал, что ситуация в стране «драматичная», и посетовал, что не все граждане в полной мере осознают степень угрозы и отказываются покидать дома.

Ранее трагедия произошла в одном из курортных поселков Калининградской области. Житель Карелии спас гражданина Германии и его сына, но погиб сам. Несмотря на штормовое предупреждение, немец решил зайти в море вместе с ребенком, но спустя время они начали тонуть. Россиянин услышал крик несовершеннолетнего и бросился в воду на помощь.