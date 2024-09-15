СМИ: в Чехии из-за наводнений дома покинули 10,5 тыс. человек

Наводнения в Чехии стали причиной эвакуации из своих домов 10,5 тыс. жителей республики. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Наводнения, вызванные ливнями, продолжаются в стране второй день подряд. Наиболее пострадали северо-восточные регионы. О значительном ущербе из-за паводков сообщили власти восточных и южных районов. Уровень воды в реках и водоемах поднялся практически на всей территории республики.

Метеорологи прогнозируют продолжение ливней в понедельник. Между тем эксперты полагают, что в ближайшие часы может начаться постепенное снижение уровня воды в разбушевавшихся реках.

Размер ущерба от стихийного бедствия, согласно чешским СМИ, станет известен в предстоящие недели. В связи с наводнениями с пятницы числятся без вести пропавшими четыре человека. Президент республики Петр Павел призвал жителей страны оказать помощь пострадавшим от наводнения.