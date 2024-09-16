В Курской области пропал ребенок

11-летняя девочка пропала в Курской области. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

© РИА Новости

"14 сентября 2024 года в дневное время 11-летняя девочка, находясь на прогулке с мамой в лесном массиве, ушла в неизвестном направлении, после чего домой не вернулась. Следственными органами СУ СК России по Курской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - сказано в сообщении.

В Забайкалье сотрудники МЧС прочесывают село в поисках пропавшего мальчика

В настоящее время проводится поиск пропавшей и установление обстоятельств ее исчезновения.