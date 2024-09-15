Молодой человек изнасиловал пенсионерку в парке в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании пенсионерки. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

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Инцидент произошел у дома 10 на улице Бронетанковая. 65-летняя женщина возвращалась домой с железнодорожной станции, когда на нее напал неизвестный и совершил насильственные действия. После происшествия пенсионерка обратилась в правоохранительные органы.

В настоящее время сотрудники полиции рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела, передает «МК в Петербурге».

В апреле суд арестовал мужчину, которого подозревали в изнасиловании 71-летней женщины в Пушкине. Уточняется, что 39-летний гражданин Таджикистана пришел в гости к знакомой пенсионерке. Там он приставил к горлу женщины нож и изнасиловал ее.

Другой случай произошел на юго-востоке Москвы. Мужчина ограбил и изнасиловал незнакомую женщину на Белореченской улице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении молодого человека, который попытался изнасиловать девушку на юго-западе Москвы. Во время происшествия потерпевшая начала громко звать на помощь.