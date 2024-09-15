Мужчине пришла бутылка воды вместо купленной на маркетплейсе приставки

Житель Московской области приобрел игровую приставку PlayStation 5 на «Озоне», однако вместо нее в коробке он обнаружил бутылку с водой, сообщает Telegram-канал Baza. Примечательно, что сотрудники маркетплейса знали о содержимом посылки. Они оставили в коробке акт, в котором говорилось, что упаковка была вскрыта, а содержимое пропало.

Как уточнил канал, житель Подмосковья приобрел приставку по акции за 43,9 тысячи рублей вместо обычных 65 тысяч рублей. Мужчина обратился в поддержку, где ему вернули деньги. Однако отправлять новый товар по акционной цене маркетплейс не стал, поскольку на тот момент акция уже закончилась. Предполагается, что именно по этой причине сотрудники сервиса привезли товар в таком виде, чтобы клиент сам отказался от заказа.

Ранее сервис Downdetector сообщал о массовом сбое в работе Wildberries. Клиенты маркетплейса из разных регионов жаловались, что прибывшие в пункт заказы начали отправлять на склад раньше срока, а деньги за возврат списываются автоматически.

Позднее представители Wildberries объявили об устранении причины отмены заказов. Всем клиентам пообещали вернуть деньги за обратную доставку. Кроме того, в пресс-службе маркетплейса заявили, что будет осуществлена повторная рассылка сообщений для получения товаров.