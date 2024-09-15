В Ростовской области с начала суток зафиксированы свыше 50 пожаров, рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Глава региона пояснил, что спасательные подразделения выезжают на тушение, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу.

«Сильный ветер и перехлест проводов линий электропередачи, а также неосторожное обращение с огнем вызвало ландшафтные пожары», — уточнил Голубев.

По его словам, в настоящее время специалисты МЧС ликвидируют до 30 пожаров, в частности, в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная ситуация в хуторе Морской Чулек, где огонь перекинулся на строения, отметил губернатор.

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В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц спецтехники, резюмировал Голубев.