В МЧС прокомментировали крупный пожар в Крыму

Специалисты МЧС тушат лесной пожар в Симферопольском районе Крыма. Площадь достигает 15 га, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МЧС пояснили, что сообщение о возгорании сухой растительности поступило по адресу: Симферопольский район, село Кольчугино.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, уточнили в ведомстве.

Основные усилия пожарных сосредоточены на недопущении распространения огня. В ликвидации пожара задействованы около 100 человек и 28 единиц спецтехники, а также вертолет.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ранее крупный лесной пожар произошел в Крыму в районе Судака. В тушении участвовали 197 специалистов и 44 единицы техники.