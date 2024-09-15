Момент с поджогом вертолета в Ноябрьске попал на видео

В Тюменской области подростки подожгли вертолет Ми-8Т в аэропорту. Момент с поджогом воздушного судна попал на видео, пишет агентство «Север-Пресс».

Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Двое семиклассников пролезли на территорию аэропорта в Ноябрьске через дыру в заборе. Облили вертолет горючим и подожгли его.

Произошел взрыв, школьники получили ожоги, борт полностью сгорел. Позже они рассказали, что им за поджог Ми-8Т пообещали 5 млн рублей.

На черно-белых кадрах ролика, предположительно, снятого камерой безопасности аэропорта, видна вертолетная площадка. Внезапно происходит взрыв, на месте, где стоял один из Ми-8Т, возникает большое пятно — засветка от огня.

Затем в кадре появляются убегающие школьники. Они стремительно покидают площадку.

В авиакомпании Utair отметили, что ущерб от поджога вертолета в аэропорту Ноябрьска составил ориентировочно 300 млн рублей. Вертолет сгорел полностью.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов сообщил, что подростки «были на хорошем счету, участвовали в школьной жизни». Он предположил, что детьми «управляли извне».