Ростов-на-Дону заволокло дымом из-за возгорания сухого камыша

Ростов-на-Дону оказался окутан дымом и пеплом из-за возгорания сухого камыша.

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Как рассказали местные жители, в центре города ощутим запах гари. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канале «Ростов №1».

Спасатели МЧС России боролись с большим пожаром в поселках Степной и Лесной в ЛНР. В ведомстве указали, что тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром. Специалисты работали по повышенному номеру вызова.

В подмосковной Шатуре в пятницу, 13 сентября, загорелся цех по производству мебели.

5 сентября на площади 2000 квадратных метров загорелся склад в Тульской области в Узловском районе. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для борьбы с огнем привлекли 48 специалистов и 18 единиц пожарной техники.