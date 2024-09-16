Самый сильный за 75 лет тайфун обрушился на Шанхай

Тайфун «Бебинка», который утром достиг Шанхая, расположенного на востоке Китая, стал самым сильным в городе с 1949 года. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщило центральное метеорологическое управление Китая.

© Вечерняя Москва

Отмечается, что тайфун достиг Шанхая в 7:30 утра (2:30 по московскому времени — прим. «ВМ»). При этом максимальная сила ветра достигала 42 метров в секунду.

— «Бебинка» превзошла тайфун 4906 «Глория» и стала самым сильным тайфуном, который достиг Шанхая, с 1949 года, — рассказали в управлении.

Вероятно, тайфун продолжит движение на запад-северо-запад со скоростью около 25 километров в час. В ночь на вторник, 17 сентября, он ослабнет до тропической депрессии в районе стыка провинций Аньхой и Хэнань, передает РИА Новости.

В конце августа сообщалось, что мощный тайфун «Шань-Шань» приближается к юго-западу Японии. При правительстве Японии был создан спецштаб, который занимался реагированием на стихию и сбором информации о бедствиях. В случае возникновения опасной ситуации жителям было рекомендовано эвакуироваться в специальные центры.

9 сентября стало известно, что супертайфун «Яга» прошел по северной части Вьетнама. По предварительной информации, в результате природной стихии погибли 59 человек. Также из-за тайфуна рухнул мост, по которому проезжали порядка десяти машин. Находившиеся в них 13 человек числятся пропавшими без вести.