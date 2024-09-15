В Ростовской области пожар со склада перекинулся на частные дома

Площадь пожара на складе стройматериалов в Аксае Ростовской области достигла 1,1 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на частные дома, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в переулке Толпинского. Пожару присвоен повышенный ранг.

«Площадь пожара 1100 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра произошел переход огня на частные домовладения. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка конструкций», — отметили в МЧС.

В ликвидации пожара задействованы порядка 100 человек и 38 единиц спецтехники. О пострадавших не сообщается.