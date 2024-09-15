МЧС: в ЛНР загорелся цех алюминиевого завода

В результате крупного ландшафтного пожара в Антрацитовском районе ЛНР огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, загорелся цех с готовой продукцией. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу МЧС республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 15 августа, в районе села Степное.

Огонь с растительности перекинулся на территорию предприятия, отметили в ведомстве.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Дальнейшая информация уточняется», — пояснили в пресс-службе.

Журналисты отметили, что в связи с природными пожарами администрация Антрацитовского округа с 1 сентября ввела режим чрезвычайной ситуации муниципального характера