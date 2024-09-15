В церкви с очень позитивным названием устроили резню

Сотни прихожан погибли в результате массовой резни в культе церкви Good News, информирует Associated Press. Могильщик Шукран Кариса Манги всегда появлялся пьяным на работе, где выкапывал тела членов культа конца света. Людей хоронили в неглубоких могилах. Однажды могильщик нашел своего друга.

Он умер очень жестоко, — поделился Манги.

Сотруднику не помог алкоголь, когда он обнаружил тело близкого друга. Шея последнего была так сильно вывернута, что голова и туловище оказались повернуты в противоположные стороны.

Жестокая смерть расстроила Манги, который занимался выкапыванием детей. Работа могильщика приостановилась в начале 2024 года, поскольку тела скапливались в морге. Манги признался, что большую часть времени думает о том, как умер его близкий друг. Также его мучает образ изуродованного тела покойника.

Количество тел продолжало расти в общине у побережья Кении. Экстремистского евангельского лидера Пола Маккензи обвинили в том, что он приказывал своим последователям голодать ради возможности «встретиться с Иисусом». Оказалось, что участники культа преследуют выживших в результате резни.

Ранее трое американцев погибли в результате массовой стрельбы в Индианоле, штат Миссисипи. Среди раненных насчиталось 16 человек.