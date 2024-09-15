Подросток украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей

В Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

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С заявлением в полицию обратилась 70-летняя жительница Москвы, женщина обвинила внука в краже ее драгоценностей на общую сумму 10 млн рублей. По предварительной информации, молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард.

Вырученные деньги юноша потратил в ночных клубах и проиграл в онлайн-казино. В обстоятельствах произошедшего разбирается полиция.

До этого сообщалось, что в Тюменской области поймали подростковую банду, обворовавшую сельскую школу. Хулиганы совершили налет на школу в селе Перевалово под Тюменью, которая находилась на ремонте с марта по сентябрь прошлого года. Сначала внутрь проникли шестеро человек, они вынесли из здания ноутбуки, смартфоны и другую технику. Они разбили и выбросили в реку два планшета и один квадрокоптер. Несколько ноутбуков дети сожгли в лесу, а еще три дрона выбросили в мусорку .