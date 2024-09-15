Взрыв на макаронной фабрике прогремел в Турции

Взрыв произошел на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья, расположенной на северо-западе страны. В результате инцидента 20 человек получили ранения.

— На макаронной фабрике, расположенной на платной автостраде Хендек на Анатолийском шоссе, по неустановленной причине произошел взрыв. После взрыва на фабрике начался пожар. После получения сообщения на место происшествия было направлено множество машин скорой помощи и пожарных бригад, — передает телеканал NTV.

В результате взрыва пострадали 20 человек. Медицинские бригады оперативно доставили пострадавших в ближайшие больницы. Пожарные продолжают бороться с огнем на фабрике.

10 сентября сильный пожар начался на химическом заводе компании Grillo в немецком городе Дуйсбург. Район инцидента полностью накрыт дымом, сообщила местная пожарная служба.

Над предприятием, расположенным в федеральной земле Северная Рейн-Вестфалия, виднелся большой столб дыма.

В конце июля произошла такая же авария на другом предприятии ФРГ. Взрыв на крупнейшем химическом заводе BASF прогремел 29 июля. После него на заводе разгорелся пожар, который вскоре удалось потушить. Городские власти и пожарные службы предупредили местное население об опасности, связанной с выбросом в воздух продуктов горения.