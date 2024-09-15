Подросток украл у бабушки драгоценности на 10 млн рублей

В Москве 17-летний молодой человек украл и продал ювелирные изделия своей бабушки стоимостью около 10 миллионов рублей, потратив вырученные средства на посещение онлайн-казино и ночных клубов. Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщает Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

Согласно предоставленной информации, учащийся 11-го класса с Волоколамского шоссе воспользовался моментом, когда бабушки и мамы не было дома, собрал все драгоценности, положил их в рюкзак и отнес в ломбард. Там золото и бриллианты были обменены на значительную сумму. Молодой человек начал тратить деньги: по словам его близких, он проводил время в онлайн-казино, посещал ночные клубы с друзьями и часто отсутствовал дома до самого утра.

Однако вскоре 70-летняя бабушка обвинила внука в краже, утверждая, что узнала об этом от его брата. Молодой человек отрицал свою причастность и вскоре переехал к родственникам.

В настоящий момент женщина написала заявление в полицию, оценив причиненный внуком ущерб в 10 миллионов рублей, говорится в материале.

Год назад на юго-востоке столицы женщина похитила у своей бабушки 440 тысяч рублей. О пропаже денег 79-летняя женщина узнала в отделении банка, когда пришла туда снять их с карты. Тогда пенсионерка попросила выписку, и выяснилось, что кто-то регулярно снимал средства со счета. Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что обкрадывала женщину ее 24-летняя внучка, которая долгое время незаметно брала телефон бабушки и переводила себе на карту деньги.