На Европу обрушился шторм «Борис»

На Центральную и Восточную Европу обрушился шторм «Борис». Он принес в регион сильные дожди и ветер. Погибли как минимум четыре человека, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, шторм бушует в Австрии, Чехии, Венгрии, Словакии и Румынии. Спасатели предпринимают значительные усилия с тем, чтобы справиться с последствиями, им помогают полицейские и военные. В частности, силовики выносят на себе пожилых жителей из зоны паводка.

В некоторых населенных пунктах Румынии уровень воды поднялся до полутора метров. Более 300 человек эвакуированы. Местные жители уверяют, что такого наводнения здесь не было более 60 лет.

«Мы вновь сталкиваемся с эффектом климатических изменений, которые все активнее проявляются на европейском континенте - с драматическими последствиями. Мы должны продолжить улучшать способность предсказывать экстремальные погодные явления», — заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.

В Чехии почти 50 тыс. домохозяйств остались без электричества, пришлось эвакуировать больницу в Брно. По берегам реки Дунай возводят песочные дамбы и металлические сооружения.

Пол-Европы ушло под воду из-за проливных дождей. Фото и видео

Барьеры строят и жители Баварии, на юге Германии тоже начались дожди. Жителей предупредили о необходимости быть готовыми к возможной эвакуации.

В Австрии власти приостановили железнодорожное сообщение на востоке страны. Многие жители федеральной земли Нижняя Австрия оказались отрезаны от остальной страны из-за затоплений. В федеральной земле Штирия без света остались 4 тыс. домов, и власти прогнозируют ухудшение обстановки.

Словацкие власти, в свою очередь, объявили режим чрезвычайной ситуации в Братиславе.

В Польше наиболее сложная обстановка складывается на юго-западе страны: закрыт погранпереход с Чехией в Гольвовице, между городами Прудник и Ныса приостановили железнодорожное сообщение.