Суд в Калининграде арестовал обвиняемого в убийстве ребенка

Ленинградский районный суд города Калининграда избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который обвиняется в убийстве ребёнка общеопасным способом.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России, обвиняемый пробудет в СИЗО до 14 ноября 2024 года.

«Фигурант водворён в следственный изолятор до 14 ноября 2024 года. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Калининграде четырёхлетний ребёнок погиб при поджоге дома, который устроил сосед хозяйки жилища из-за мести.