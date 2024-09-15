В Асбесте подростки жестоко избили 13-летнего школьника

В Свердловской области прокуратура устанавливает обстоятельства избиения 13-летнего школьника, на мальчика напали старшеклассники. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Инцидент произошел 14 сентября в Асбесте. По словам матери пострадавшего мальчика, ее сын гулял во дворе с девушкой, когда к ним подошла группа подростков.

«Зацепились банально: сначала про то, что смеетесь громко, потом про прическу и так далее. Они начали избивать его, осознанно и с особой жестокостью. Спасибо женщинам, которые вмешались», — рассказала женщина порталу «Е1».

Пострадавший был госпитализирован, он частично потерял память и получил черепно-мозговую травму. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональная прокуратура. Родители школьника намерены добиваться возбуждения уголовного дела.