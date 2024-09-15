В Петербурге неизвестные пытались ослепить пилотов взлетающего самолета

Экипаж самолета Boeing-738, вылетавшего из Санкт-Петербурга в Челябинск, при взлете пытались ослепить неизвестные. При этом вылет прошел благополучно, злоумышленников ищет полиция, сообщает региональное МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на воскресенье, информация о нем поступила в полицию Колпинского района 00.45.

Ослепить экипаж не удалось, самолет вылетел благополучно. Сейчас принимаются меры к задержанию виновных. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.