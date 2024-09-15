Актëр сериала «Король и Шут» Евгений Ткачук задержан в аэропорту Пулково с пакетиком неизвестного вещества. Мужчину подозревают в перевозке наркотиков, вещество направлено на экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Артиста задержали в воскресенье, около 7 утра, во время предполëтного досмотра. У него нашли курительную трубку, а также сверток с неизвестным веществом. Ткачук не смог пояснить, что находится в пакетике, после этого его задержали.

Проводится экспертиза, артист пока находится у полицейских.

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Ткачуку 40 лет, он выпускник ГИТИСа. Актер сыграл роль Шута в сериале «Король и Шут», главные роли в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и в фильме «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов».

Также Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО», в спектаклях которого задействованы кони.