Известного российского актёра Евгения Ткачука, задержанного, предположительно, с наркотиками в петербургском аэропорту Пулково, отправили сдавать анализы, сообщает SHOT, публикуя соответствующее видео.

Как сообщает Mash, у звезды сериала "Король и Шут" и фильма "Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов", вероятно, обнаружили марихуану. "Выдала" его курительная трубка. По данным Telegram-канала, актёр собирался вылетать в Тбилиси. По другим сведениям - в один из городов России.

Актер сериала «Король и Шут» задержан в Пулково

40-летнего актёра задержали в семь утра по московскому времени. Ему грозит тюремный срок по статье "Контрабанда наркотических средств" (229.1 УК РФ).