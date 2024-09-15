Теплоход и прогулочное судно столкнулись в Санкт-Петербурге

Прогулочное судно и теплоход столкнулись в в районе Литейного моста в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

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«По предварительным данным, ночью 15 сентября 2024 года в районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно», - указано в сообщении.

Известно, что пострадавших в результате столкновения нет. В прокуратуре сообщили об отсутствии разлива топлива.

Причины транспортного происшествия будут установлены. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося, специалисты обратят внимание на соблюдение безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдение прав пассажиров.