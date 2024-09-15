В Подмосковье нашли обглоданное животным тело женщины

В Подмосковье в квартире нашли труп женщины, обглоданный животным, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. По факту происшествия возбудили уголовное дело, начата проверка.

В квартире в поселке Власиха было обнаружено обглоданное животным тело женщины, — сказал источник.

Ранее стало известно, что бывший замначальника Казанского высшего танкового училища был найден мертвым в квартире на улице Япеева в центре Казани. На теле обнаружили ножевые ранения.

Уголовное дело возбуждено после нападения собаки на 4-летнюю девочку в Солнечногорске

Представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в полицию обратилась жена замначальника училища. Она заявила, что не может связаться с супругом четыре часа, а дверь квартиры заблокирована. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп мужчины.

Полиция уже задержала предполагаемого убийцу 69-летнего экс-замначальника. Им оказался водитель такси, знакомый с погибшим.

Также на севере Санкт-Петербурга в студии йоги был найден труп. Это произошло на 2-м Муринском проспекте. Мужчина лежал на спортивном коврике и был накрыт одеялом.

Погибшим оказался 34-летний житель Татарстана, который был инструктором по xатха-йоге, кундалини-йоге и крийя-йоге. Он занимался медитацией более семи лет и проводил занятия в студии.