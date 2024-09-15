Профессора МГУ обманули на 6 миллионов с помощью кодовой фразы

Профессор МГУ, доктор физико-технических наук Юрий Пирогов, стал жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица, представившись сотрудниками университета, связались с профессором через мессенджер WhatsApp* и сообщили о якобы проводимой проверке сотрудников бухгалтерии.

Пирогову было предложено подписать документ о неразглашении информации. После этого мошенники, используя стандартную схему, узнали о банковских счетах профессора и убедили его перевести деньги на «безопасные счета» через курьеров.

В общей сложности Пирогов передал курьерам 5 800 000 рублей. Кодовой фразой, использовавшейся для подтверждения личности курьеров, была «Функция Бесселя».

Впоследствии Пирогов обнаружил обман и обратился в полицию. В результате оперативных действий силовиков были задержаны два 18-летних подозреваемых — Зиновий Стажевский и Артемий Михащенко.

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Стажевский непосредственно забирал деньги у Пирогова, а Михащенко находился вблизи и контролировал процесс, передавая информацию куратору. На момент задержания деньги у подозреваемых не были обнаружены, передает Telegram-канал Baza.

Стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана с помощью поддельного приложения Минздрава России. Злоумышленники звонят тем, кто недавно прошел медобследование, и предлагают установить сервис для получения кешбэка. После этого преступники получают доступ к банковским картам жертв.

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