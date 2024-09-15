Мать актрисы Алферовой отравилась в госпитале ветеранов в Москве

102-летняя мать актрисы Ксении Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войн. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Пожилая мать Ксении Алферовой отравилась после обеда в госпитале ветеранов войн и Вооруженных сил на Олимпийском проспекте в Москве. Она и еще 50 постояльцев пожаловались на рвоту, понос и боли в животе. У родственницы актрисы обезвоживание первой степени.

Следственный комитет уже занялся проверкой заведения. По факту массового отравление возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Интересно, что госпиталь находится рядом с рестораном китайской кухни «ВанДи», где накануне отравились несколько туристов из Китая. Уточняется, что в обоих случаях причиной отравлений стала рыба.

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