Мошенники убедили школьницу из Липецка «спасти» сбережения матери

В Липецке мошенники под видом двоюродной сестры обманули 13-летнюю школьницу и убедили ее оформить кредит на мать. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

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Мошенники связались с 13-летней липецкой школьницей в начале сентября, девочка получила сообщение в одной из соцсетей якобы от своей двоюродной сестры. "Родственница" попросила дать номер матери и сообщила девочке, что с телефона родительницы неизвестные хотят списать 20 тысяч рублей.

Чтобы спасти деньги, школьницу попросили продиктовать код из сообщения на телефоне матери, а затем перевести деньги на указанный "безопасный счет". Лже-сестра обещала вернуть средства через 20 минут, однако на связь выходить перестала.

Аферистка воспользовалась полученной информацией и оформила на маму девочки кредит на сумму 280 тысяч рублей. О незаконной операции 38-летняя женщина узнала из уведомления на телефоне и обратилась в полицию.