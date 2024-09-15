Обвиняемые в поставках некачественных бронежилетов в ВС РФ могли скрыться за границей

Топ-менеджеры группы компаний «Пикет», которых обвиняют в поставках некачественных бронежилетов для Министерства обороны России на 2 млрд рублей, могли скрыться за границей до избрания им меры пресечения в виде ареста, сообщает ТАСС.

Они обвиняются в совершении тяжкого преступления, максимальное наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком свыше трех лет.

Основным обвиняемым является генеральный директор ГК «Пикет» Андрей Есипов. По делу также проходят начальник службы безопасности этой компании Михаил Кальченко и финансовый директор Виктория Антонова. Все находятся под стражей. Ранее Есипов попросил суд о переводе из СИЗО под домашний арест.

Уголовное дело в отношении Есипова и его подчиненных заведено по факту хищения денежных средств при реализации государственного контракта на поставку средств защиты для нужд Минобороны. Речь идет о поставке 20 тысяч бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, качество которых не отвечало требованиям, предъявляемым к данной продукции представителями российского военного ведомства.