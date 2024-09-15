Второй фигурант дела о хищении земель Минобороны получил условный срок

Экс-военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин получил условный срок заключения за хищение земель Министерства обороны России общей стоимостью 940 млн рублей, сообщает ТАСС.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в 3,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей. Апелляция отменила приговор и изменила Хайруллину срок на условный. Хайруллин признал вину полностью, сотрудничал со следствием и настаивал на рассмотрении дела в особом порядке.

Это второй фигурант, осужденный за хищение земель Минобороны в Подмосковье. Ранее военный суд приговорил бывшего военнослужащего Сергея Бородина. Он получил 3 года и 5 месяцев колонии, признав вину. Уголовные дела Хайруллина и Бородина были выделены в отдельное производство.

Хайруллин в составе организованной группы путем обмана уполномоченных должностных лиц российского военного ведомства, используя свое должностное положение начальника Алабинской КЭЧ, подписывал и заверял гербовой печатью подложные акты согласования границ земельных участков, а также схемы границ землеотвода.

Тем самым он совершил мошенничество в форме приобретения права на чужое имущество - земельные участки Минобороны общей стоимостью свыше 940 млн рублей.

Среди похищенных земель — часть территории Алабинского военного полигона. Как считает следствие, земли были выведены из собственности оборонного ведомства с помощью решений судов в порядке гражданского судопроизводства. Они оформлялись, в частности, на подставных лиц.