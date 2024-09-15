В Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно

В Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Об этом в Telegram-канале сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура города.

Северо-Западная транспортная прокуратура города. По ее информации, инцидент произошел ночью 15 сентября.

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"В районе Литейного моста теплоход "Соларис" совершил навал на прогулочное судно "Москва-101"", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, разлива нефтепродуктов допущено не было. Причины произошедшего устанавливаются. 12 сентября танкер врезался в железнодорожный мост на Волге. Инцидент случился в Костроме. В июне в Астраханской области четыре человека были госпитализированы после столкновения лодки с понтоном в акватории реки Чурки вблизи поселка Ильинка Володарского района.