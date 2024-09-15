В деле о теракте в "Крокус сити холле" могут появиться новые фигуранты

В деле о нападении террористов на концертный зал «Крокус сити холл» в Красногорске могут появиться новые обвиняемые, сообщает ТАСС.

У следствия имеются основания полагать, что оставаясь на свободе, Шарипзода М. З. может скрыться от органов предварительного расследования и суда, продолжить заниматься преступлениями, вступить в контакт с другими неустановленными соучастниками, уничтожить доказательства, сбор которых до настоящего времени не завершен.

Сам обвиняемый заявил, что частично признает вину и готов сотрудничать со следствием.