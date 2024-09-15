В Тель-Авиве полиция задержала в ходе беспорядков 15 человек

В Израиле полицейские задержали 15 человек после массовой акции протеста вечером 14 сентября в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.

По завершении основной демонстрации, когда большая часть митингующих мирно разошлась, группа демонстрантов осталась на улицах, нарушая общественный порядок и пытаясь блокировать движение транспорта. Они жгли костры на дорогах, не подчинялись указаниям правоохранительных органов и вступали в стычки с ними.

В полиции отметили, что свобода протеста и выражения мнений — это не свобода поджигать, блокировать главные дороги, ограничивать свободу передвижения многих людей и прорываться через полицейские заграждения.

14 сентября по всему Израилю прошли массовые акции с требованием к правительству немедленно освободить заложников, удерживаемых в секторе Газа.